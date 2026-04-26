Un nutricionista alerta sobre el caldo de pollo: "Es de las mayores estafas que compramos"

El tecnólogo de alimentos y nutricionista analiza en Equipo de Investigación varios productos procesados de pollo disponibles en los supermercados, como nuggets o salchichas, y advierte de sus posibles efectos sobre la salud.

Equipo de Investigación somete a examen varios productos elaborados con pollo junto a Pablo Zumaquero, tecnólogo de alimentos y nutricionista, para descubrir cuánta carne contienen realmente.

La primera recomendación del experto es clara: revisar siempre la etiqueta. Solo así puede saberse el porcentaje real de pollo presente en este tipo de alimentos procesados.

En el caso de unos nuggets congelados, apenas incorporan un 30% de pollo separado mecánicamente. Según explica, se trata de la carne que queda adherida a los huesos una vez se han retirado las piezas de mayor valor, como pechugas o contramuslos. Después, esos restos se trituran hasta formar una masa homogénea.

Si se analiza una hamburguesa de pollo, el porcentaje asciende al 60% de carne. El 40% restante corresponde, según detalla, a empanado, aditivos y otros ingredientes añadidos.

Las croquetas presentan una cifra mucho más reducida: solo un 8% de pollo. En el caso del embutido de pollo, la proporción alcanza el 57%. El resto es principalmente agua, un recurso habitual en la industria para abaratar costes, aumentar el volumen del producto y mejorar su rentabilidad.

Sobre las salchichas procesadas de pollo, Zumaquero es especialmente tajante: "Si se pueden evitar, mejor". El motivo es la presencia de nitritos, compuestos que, recuerda, se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer colorrectal. Una advertencia que extiende al conjunto de carnes procesadas, ya procedan del cerdo, del pollo o de la vaca.

Por último, el experto pone el foco en el caldo de pollo envasado, al que califica como "una de las mayores estafas del supermercado". La razón es sencilla: apenas contiene un 1,8% de carne. "En realidad estamos comprando agua con aromas, potenciadores del sabor y sal para que resulte apetecible", concluye.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.

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