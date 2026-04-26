Una experta alerta del riesgo de los antibióticos en la cría de pollos: "Favorecen bacterias resistentes"

Desde 2006, la UE prohíbe el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en la cría de pollos. La catedrática de Microbiología Azucena Mora explica cómo estas prácticas favorecieron la aparición de bacterias resistentes y qué medidas pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición.

Durante años, parte de la industria avícola recurrió a los antibióticos para acelerar el crecimiento de los pollos. La Unión Europea vetó esta práctica en 2006, pero sus efectos no se han disipado del todo y siguen presentes en la cadena alimentaria.

La catedrática de Microbiología de la Universidad de Santiago, Azucena Mora, explica en Equipo de Investigación que el "consumo y abuso de antibióticos en producción animal, especialmente en avicultura, ha favorecido la selección de bacterias resistentes".

No se trata de residuos en la carne, sino de microorganismos que forman parte del propio animal, sobre todo en su intestino, y que pueden transferirse durante el sacrificio o el procesado.

Aun así, el riesgo para el consumidor es bajo si se manipulan correctamente los alimentos. "Sería mínimo", subraya Mora, quien recuerda que estas bacterias no resisten el calor, pero sí pueden proliferar si se rompe la cadena de frío.

También advierte de la contaminación cruzada, frecuente cuando se utilizan los mismos utensilios —como cuchillos o tablas— sin una limpieza adecuada. La clave, insiste, está en un cocinado completo: tanto la cocción como la fritura eliminan eficazmente las bacterias.

En caso de infección por este tipo de microorganismos, la experta señala que el tratamiento puede resultar más complejo, al tratarse de bacterias con resistencia a los antibióticos.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.

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