Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Una experta alerta del riesgo de los antibióticos en la cría de pollos: "Favorecen bacterias resistentes"

Desde 2006, la UE prohíbe el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en la cría de pollos. La catedrática de Microbiología Azucena Mora explica cómo estas prácticas favorecieron la aparición de bacterias resistentes y qué medidas pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición.

Desde 2006, la UE prohíbe usar antibióticos para acelerar el crecimiento de los pollos. Azucena Mora, catedrática de Microbiología, explica cómo esto generó bacterias resistentes y cómo podemos evitar entrar en contacto con ellas.

Durante años, parte de la industria avícola recurrió a los antibióticos para acelerar el crecimiento de los pollos. La Unión Europea vetó esta práctica en 2006, pero sus efectos no se han disipado del todo y siguen presentes en la cadena alimentaria.

La catedrática de Microbiología de la Universidad de Santiago, Azucena Mora, explica en Equipo de Investigación que el "consumo y abuso de antibióticos en producción animal, especialmente en avicultura, ha favorecido la selección de bacterias resistentes".

No se trata de residuos en la carne, sino de microorganismos que forman parte del propio animal, sobre todo en su intestino, y que pueden transferirse durante el sacrificio o el procesado.

Aun así, el riesgo para el consumidor es bajo si se manipulan correctamente los alimentos. "Sería mínimo", subraya Mora, quien recuerda que estas bacterias no resisten el calor, pero sí pueden proliferar si se rompe la cadena de frío.

También advierte de la contaminación cruzada, frecuente cuando se utilizan los mismos utensilios —como cuchillos o tablas— sin una limpieza adecuada. La clave, insiste, está en un cocinado completo: tanto la cocción como la fritura eliminan eficazmente las bacterias.

En caso de infección por este tipo de microorganismos, la experta señala que el tratamiento puede resultar más complejo, al tratarse de bacterias con resistencia a los antibióticos.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump, evacuado ileso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un intento de atentado
  2. Sánchez carga contra PP y Vox por "dar una patada a la Constitución con su "prioridad nacional": "Pactos de señoros"
  3. Trump cancela el viaje de su delegación a Pakistán después de que el ministro de Exteriores iraní dejara el país sin esperarles
  4. La estrategia de defensa de Ábalos y Koldo en el Supremo: estudian poner en el foco que la investigación no ha encontrado su botín
  5. Mónica García regresa a la Comunidad de Madrid y se presentará a las primarias de Más Madrid para "plantar cara a Ayuso"
  6. Aimar Bretos desvela cómo será su programa: "Queremos que el matiz no sea una cosa accesoria, sino el tesoro de la conversación"