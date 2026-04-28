Nueva derrota en Moncloa: cae la prórroga de los alquileres tras la abstención del PNV, los 'noes' de las derechas y bajo la sombra de una nueva grieta en la coalición

¿Y ahora qué? Yolanda Díaz ha afirmado que siempre hay un "plan B" pero el resto de miembros del Gobierno han guardado silencio al ser preguntados por esta derrota.

El Gobierno ha sufrido un revés en el Congreso tras la derogación del decreto de prórroga de alquileres, debido a la abstención del PNV y el voto en contra de Junts, PP y Vox. El decreto, que buscaba extender contratos de alquiler y limitar aumentos de renta, fue rechazado con 177 votos en contra frente a 166 a favor. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, criticó la decisión, acusando a las derechas de favorecer a fondos buitres sobre familias. Sumar, que impulsó el decreto, criticó al PSOE por su falta de apoyo. La diputada Tesh Sidi lamentó la falta de implicación del Ministerio de Vivienda, mientras que el portavoz socialista, Patxi López, instó a no confundir al adversario. Yolanda Díaz sugirió que podría haber un "plan B", aunque no se han dado detalles sobre próximos pasos.

Nuevo fracaso parlamentario del Gobierno. El decreto de prórroga de los alquileres que aprobó el Ejecutivo hace un mes ha sido derogado este martes en el Congreso de los Diputados tras la abstención del PNV y el 'no' de Junts, que se suma a los del PP y Vox.

En la votación, mantener el decreto solo ha contado con el apoyo de 166 diputados mientras que 177 han votado en contra y los cinco miembros del PNV han decidido abstenerse.

"Desgraciadamente, como habían anunciado, las derechas han votado para abandonar a su suerte a tres millones de compatriotas. Lo que se votaba hoy era prorrogar dos años sus contratos de alquiler para que no tuvieran que encontrarse con subidas abusivas del 70% en sus alquileres o que les echaran de sus casas. Lo van a pagar muy caro", ha aseverado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, en los pasillos del Congreso.

Según ha afirmado, "la prórroga la aprueban dos tercios de los votantes del PP y Vox y hoy les han dado la espalda". "¿Para qué? Para blindar el negocio de quienes se están forrando con la vivienda" ha añadido apuntando que entre un fondo buitre y una familia española, las derechas han elegido al fondo buitre.

"Esto no acaba aquí, vamos a traerlo las veces que haga falta. No vamos a resignarnos en ese empeño", ha sentenciado Bustinduy recalcando que se ha dicho que 'no' al decreto "sin ningún argumento".

El decreto ley impulsado por Sumar hubiera permitido prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. No obstante, la formación ha decidido no cambiar el texto pese al anuncio de las negativas a apoyarlo y que la votación fuera con el decreto ley que se aprobó en el Consejo de Ministros, buscando que "cada uno que se retrate con su voto".

No obstante, también han afeado al PSOE su falta de implicación para sacar adelante el decreto. La diputada Tesh Sidi (Sumar) ha acusado directamente al Ministerio. "Nos han dejado solas en esta negociación de la prórroga. El Ministerio de Vivienda no está haciendo el trabajo que tiene que hacer", ha señalado. "La ministra de Vivienda, ¿dónde está? Yo no la he escuchado", ha espetado el diputado Alberto Ibáñez.

Desde Compromís Águeda Micó ha sido tal vez la más incisiva llegando a poner en duda que Rodríguez deba seguir al frente de la cartera de Vivienda. "Si la ministra de Vivienda es una de esas grandes propietarias y una de esas caseras que gana dinero a costa de los inquilinos, igual no es la persona que debería liderar estos cambios", ha sentenciado.

Unas acusaciones que no han gustado en el PSOE. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha recomendado a los socios de Gobierno no equivocarse de adversario. "Sumar no debiera equivocarse de adversario. El grupo socialista va a poner sus 120 diputados para sacar este decreto adelante. Donde debiera estar la autocrítica de la que hablan es en aquellos que van a votar en contra", ha señalado.

La pregunta ahora es si Sumar volverá a trabajar en otro texto para conseguir la prórroga. Yolanda Díaz, justo antes de la votación, ha afirmado que siempre hay un "plan B", pero el resto de miembros del Gobierno han preferido no hacer declaraciones con respecto a esta derrota.

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