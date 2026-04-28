Ahora

'No' en el Congreso

Nueva derrota en Moncloa: cae la prórroga de los alquileres tras la abstención del PNV, los 'noes' de las derechas y bajo la sombra de una nueva grieta en la coalición

¿Y ahora qué? Yolanda Díaz ha afirmado que siempre hay un "plan B" pero el resto de miembros del Gobierno han guardado silencio al ser preguntados por esta derrota.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Nuevo fracaso parlamentario del Gobierno. El decreto de prórroga de los alquileres que aprobó el Ejecutivo hace un mes ha sido derogado este martes en el Congreso de los Diputados tras la abstención del PNV y el 'no' de Junts, que se suma a los del PP y Vox.

En la votación, mantener el decreto solo ha contado con el apoyo de 166 diputados mientras que 177 han votado en contra y los cinco miembros del PNV han decidido abstenerse.

"Desgraciadamente, como habían anunciado, las derechas han votado para abandonar a su suerte a tres millones de compatriotas. Lo que se votaba hoy era prorrogar dos años sus contratos de alquiler para que no tuvieran que encontrarse con subidas abusivas del 70% en sus alquileres o que les echaran de sus casas. Lo van a pagar muy caro", ha aseverado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, en los pasillos del Congreso.

Según ha afirmado, "la prórroga la aprueban dos tercios de los votantes del PP y Vox y hoy les han dado la espalda". "¿Para qué? Para blindar el negocio de quienes se están forrando con la vivienda" ha añadido apuntando que entre un fondo buitre y una familia española, las derechas han elegido al fondo buitre.

"Esto no acaba aquí, vamos a traerlo las veces que haga falta. No vamos a resignarnos en ese empeño", ha sentenciado Bustinduy recalcando que se ha dicho que 'no' al decreto "sin ningún argumento".

El decreto ley impulsado por Sumar hubiera permitido prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. No obstante, la formación ha decidido no cambiar el texto pese al anuncio de las negativas a apoyarlo y que la votación fuera con el decreto ley que se aprobó en el Consejo de Ministros, buscando que "cada uno que se retrate con su voto".

No obstante, también han afeado al PSOE su falta de implicación para sacar adelante el decreto. La diputada Tesh Sidi (Sumar) ha acusado directamente al Ministerio. "Nos han dejado solas en esta negociación de la prórroga. El Ministerio de Vivienda no está haciendo el trabajo que tiene que hacer", ha señalado. "La ministra de Vivienda, ¿dónde está? Yo no la he escuchado", ha espetado el diputado Alberto Ibáñez.

Desde Compromís Águeda Micó ha sido tal vez la más incisiva llegando a poner en duda que Rodríguez deba seguir al frente de la cartera de Vivienda. "Si la ministra de Vivienda es una de esas grandes propietarias y una de esas caseras que gana dinero a costa de los inquilinos, igual no es la persona que debería liderar estos cambios", ha sentenciado.

Unas acusaciones que no han gustado en el PSOE. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha recomendado a los socios de Gobierno no equivocarse de adversario. "Sumar no debiera equivocarse de adversario. El grupo socialista va a poner sus 120 diputados para sacar este decreto adelante. Donde debiera estar la autocrítica de la que hablan es en aquellos que van a votar en contra", ha señalado.

La pregunta ahora es si Sumar volverá a trabajar en otro texto para conseguir la prórroga. Yolanda Díaz, justo antes de la votación, ha afirmado que siempre hay un "plan B", pero el resto de miembros del Gobierno han preferido no hacer declaraciones con respecto a esta derrota.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno suma otro fracaso con la caída de la prórroga del alquiler por el 'no' de Junts y la abstención del PNV
  2. Al Gobierno se le abre un nuevo frente con uno de sus socios: el PNV cancela una cita privada con Moncloa tras la publicación de una foto de Aitor Esteban con IA
  3. Lío en Más Madrid por las primarias: Rita Maestre pide no convertir "una discusión interna" en "un numerito exterior"
  4. El 'sí pero no' de Azcón en su investidura: defiende la "prioridad nacional" de Vox frente a la migración, pero matiza con un "sea cual sea su nacionalidad"
  5. Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP en medio de la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz
  6. La CIAF apunta que el accidente de Adamuz se produjo por "una rotura de carril" y muestra las primeras imágenes del interior del Iryo