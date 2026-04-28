Al Gobierno se le abre un nuevo frente con uno de sus socios: el PNV cancela una cita privada con Moncloa tras la publicación de una foto de Aitor Esteban con IA

El contexto La cuenta de los Socialistas Vascos ha publicado este martes una foto de Aitor Esteban tirándose a una piscina después de que el líder del PNV afirmara que se está avanzando en la negociación del nuevo estatuto vasco.

El Gobierno enfrenta un nuevo conflicto con el PNV tras la publicación de una imagen generada por IA de Aitor Esteban, difundida por Socialistas Vascos. La fotografía, que representa a Esteban tirándose a una piscina, ha provocado tal indignación en el PNV que cancelaron una reunión con Moncloa programada para este miércoles. La controversia surgió tras una entrevista en la que el líder del PNV mencionó avances en la negociación del nuevo estatuto vasco. La respuesta socialista, criticando al PNV por su acercamiento a EH Bildu y otras decisiones, fue considerada una falta de respeto por el partido nacionalista.

El Gobierno afronta este martes un nuevo frente con otro de sus socios de investidura. La publicación de una fotografía hecha con IA de Aitor Estebantirándose a una piscina por parte de la cuenta de Socialistas Vascos ha causado tal enfado en el seno del partido nacionalista vasco que ha decido cancelar la cita privada que iba a tener con Moncloa este miércoles.

Todo ha comenzado con una entrevista del líder del PNV con 'Euskadi Irratia'. Ahí, el secretario general de la formación ha señalado que se está "avanzando" en la negociación del nuevo estatuto vasco. Una afirmación que ha tenido la respuesta del lado socialista con la citada fotografía.

"¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas", ha escrito junto con la fotografía.

Porque, para el PSOE, "la defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad", destacando que el PSE-EE "será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales".

Una respuesta socialista que ha generado un gran enfado en el seno del PNV. Tanto que han afirmado vía 'X' que Aitor Esteban ha cancelado la cita privada que tenía con Moncloa para este miércoles: "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente. La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada".

Según han explicado fuentes de la formación a laSexta, era un encuentro que "no estaba en la agenda pública" sin dar más detalles al respecto.

Quien también ha escenificado el enfado del partido es su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que al ser preguntada en los pasillos de la Cámara Baja ha señalado que la reunión se ha anulado por el trato que se ha dado a su formación y a su presidente y la crítica que ha hecho el PSE sin "ningún tipo de justificación". Ha agregado, visiblemente molesta, que la crítica es legítima pero no se puede "dar ese trato al Partido Nacionalista Vasco".

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