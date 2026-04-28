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Magnicidio fallido

Una escopeta Mossberg, una semiautomática y tres cuchillos: el arsenal de armas de Allen para asesinar al presidente Trump

¿Qué han dicho? el fiscal estadounidense, Jeannie Pirro, ha declarado: "Cualquier insinuación de que no estaba allí para hacer daño es absurda". Porque consideran que sus actos fueron premeditados.

Una escopeta Mossberg, una semiautomática y tres cuchillos: el arsenal de armas de Allen para asesinar al presidente Trump
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Este martes hemos podido ver las imágenes de las armas que portaba Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la tradicional cena de corresponsales en la Casa Blanca. Acusado de intento de magnicidio y de usar y portar armas, la Fiscalía de Estados Unidos también sostiene que el ataque fue premeditado.

Este es el arsenal que, según el FBI, llevaba Cole Allen en el asalto del Hotel Hilton. Portaba una escopeta de caza Mossberg de corredera y calibre 12 y una semiautomática calibre 38. Pero también tenía al menos tres cuchillos. Por ello, el fiscal estadounidense, Jeannie Pirro, ha declarado: "Cualquier insinuación de que no estaba allí para hacer daño es absurda". Porque consideran que sus actos fueron premeditados.

Pero también hemos podido ver, por primera vez desde que fuera arrestado, al presunto y frustrado magnicida, un hombre de 31 años, profesor y desarrollador de videojuegos, que viajó desde California a la Casa Blanca, a Washington, para intentar atentar contra Donald Trump.

Trascienden las caricaturas de su paso por el tribunal federal: vestido con un mono azul y con la mano derecha levantada prestando juramentoTrascienden las caricaturas de su paso por el tribunal federal: vestido con un mono azul y con la mano derecha levantada prestando juramentolaSexta

Aunque no ha sido en imágenes de buena definición como las que nos han enseñado de las armas de Allen, sino en bocetos, caricaturas que han trascendido de su paso por el tribunal federal, donde en la noche del lunes fue acusado de magnicidio. Un delito penado con cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte.

Pero en esos dibujos se muestra a Cole Allen vestido con un mono azul, con la mano derecha levantada y prestando juramento en el juzgado. El Departamento de Justicia presentó tres cargos federales ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra Cole Thomas Allen. Se le ha acusado de intento de asesinato del presidente de los EEUU, por usar una pistola y por portar un arma de fuego entre Estados.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2024, las redes del ahora detenido y acusado estaban llenas de mensajes de odio contra el presidente y magnate. "Vuelve a poner a un traidor en el poder y se desata la traición. No entiendo por qué la gente se sorprende de que Estados Unidos se esté desmoronando". En ellos, definía a Trump como un traidor y lo llega a comparar con Hitler.

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