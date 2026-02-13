El día que el segundo marido de la 'viuda negra de Alicante' rompió su silencio: "Los niños eran básicamente criados y esclavos"

Carlos, segundo marido de Conchi, explica cómo fueron sus 13 años de relación con la 'viuda negra de Alicante' hasta que se divorciaron. En este vídeo sostiene que convertía a sus hijos en "esclavos" y que le acusó de maltrato.

"Me sentía obligado a estar con ella"

Tras su primer divorcio, Conchi, la 'viuda negra de Alicante', tiene 28 años cuando se vuelve a vestir de novia. Se casa con otro camarero, Carlos, que será su relación más larga. Conviven durante 13 años con los dos hijos de Conchi, pero el matrimonio termina en ruptura.

Cuando Conchi es detenida por el asesinato de José Luis, su segundo marido decide contar lo que hasta entonces había mantenido en privado. "Es una mujer que, si eres una persona empática, caes rendido", afirmaba Carlos, que también contó que Conchi le había animado a hacerse un seguro de vida por 500.000 euros: "En ese momento no ves nada extraño", señalaba.

Tras el divorcio, Conchi pasa a figurar como titular de los bienes de Carlos: un piso, un coche, dos motos y una caravana. También consta una operación de pecho.

"Yo tenía otros motivos para estar con ella, porque me sentía obligado", aseguraba Carlos, que explicaba cómo los hijos de Conchi "básicamente eran criados y esclavos". Sostiene que habló con ella sobre esto, pero "muchas de esas broncas acababan conmigo en el calabozo", ya que afirmaba que le acusaba de maltrato.

