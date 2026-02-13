Hoy, Equipo de investigación reconstruye el caso de la 'viuda negra' de Alicante: cuatro bodas y un asesinato en 16 días

Se casaron, y 16 días después José Luis Sánchez estaba muerto. Equipo de Investigación revela cómo Conchi Martín tejió una vida de aparente vulnerabilidad mientras planeaba un crimen y una estrategia patrimonial letal. Esta noche, laSexta analiza el crimen cometido a plena vista.

Esta noche, a partir de las 22:30 horas, Equipo de Investigación reconstruye este viernes el caso de la conocida como "viuda negra" de Alicante, condenada a 23 años y medio de prisión por el asesinato de su último marido.

El reportaje, presentado por Glòria Serra, arranca en la playa de la Albufereta, donde en agosto de 2018 una agente de Policía Nacional fuera de servicio sorprendió a una pareja apuñalando a un hombre en un aparcamiento. La víctima era José Luis Sánchez, un camionero jubilado que se había casado dos semanas antes con Concepción Martín. Aquella noche, ella alegó sufrir una grave discapacidad. La investigación y el juicio desmontaron esa versión.

A lo largo del programa, Equipo de Investigación analiza las cuatro bodas de Conchi, su situación económica, la evolución de su supuesta tetraplejia y la relación con Paco, su cuidador y cómplice. La investigación y el juicio concluyeron que fingía limitaciones físicas, que había articulado una estrategia patrimonial y que, tras el crimen, ambos coordinaron su defensa desde prisión a través de cartas intervenidas.

El reportaje incluye testimonios de los hijos de la víctima, del inspector jefe que dirigió la investigación y del abogado de la acusación particular, que reconstruyen paso a paso cómo se desmoronó la versión de los acusados durante el juicio en el que el jurado popular consideró probado el asesinato con alevosía y ensañamiento.

Más allá del crimen, el programa evidencia cómo puede sostenerse durante años una identidad construida sobre la vulnerabilidad. A lo largo de más de dos décadas, ayudas y prestaciones por discapacidad, violencia de género, vivienda de protección oficial y pensión de viudedad se concedieron sin que se apreciara un posible patrón. Solo al observar el recorrido completo se entiende lo sucedido.

Un crimen cometido a plena vista. Una boda celebrada dos semanas antes del asesinato. Una mujer que aseguraba no poder caminar y que terminó entrando al juicio por su propio pie.

El reportaje, titulado 'Cuatro bodas y un asesinato', se emite este viernes a las 22.30 horas en La Sexta.

