Un vecino de la 'viuda negra de Alicante' desmiente su supuesta tetraplejia: "De discapacidad nada, estaba mejor que yo"

Conchi, la 'viuda negra de Alicante', afirmaba sufrir una tetraplejia. Un vecino de la vivienda de protección oficial donde vivía, lo desmiente en este vídeo y asegura que la han visto caminar.

Equipo de Investigación sigue los pasos de Paco y Conchi, la 'viuda negra de Alicante', condenados por el asesinato de José Luis. En su camino, descubren todo un historial de encontronazos con los vecinos de los diferentes lugares donde se instalan.

En uno de los sitios donde Conchi y Paco viven un tiempo, el programa habla con un hombre que explica que tuvo un problema con ellos porque "se le atascaron los desagües" y le llenaron todo el taller "de un producto químico desatascador": "No se hicieron ni cargo, ni nada", afirma.

Otro hombre señala que Conchi iba en silla de ruedas. Sin embargo, desmiente que sufriera una tetraplejia, como ella mismo afirmaba: "De discapacidad nada, estaba mejor que yo", asegura rotundo.

Además, sostiene que la llegaron a ver andando, aunque ella "tampoco quería que la gente supiéramos mucho". La vivienda de Sax es un piso de protección oficial concedido a Conchi. En el registro de la propiedad consta una cesión a Paco en nuda propiedad, a cambio de sustento, habitación y asistencia hasta su muerte.

