Habla la compañera de celda de la 'viuda negra de Aicante': "Se tiró mucho tiempo en silla de ruedas y a los tres meses bailaba flamenco"

Jady compartió celda con Conchi, la 'viuda negra de Alicante' y en este vídeo cuenta desde cómo a su llegada "había que darle todo en la boca", hasta el momento en que se dieron cuenta de que "la gente la estaba sirviendo, cuando no había esa necesidad".

Tras el asesinato de José Luis, Paco y Conchi, la 'viuda negra de Alicante', ingresan en prisión preventiva. Durante cuatro meses, Jady convive a diario con ella en la celda.

En el vídeo sobre estas líneas, recuerda que cuando llegó al módulo estaba "muy fría". "Decía que no podía caminar, se tiró mucho tiempo en una silla de ruedas, había que darle todo en la boca, el tabaco, la coca cola, la comida...", explica.

Sin embargo, cuenta que un día se quedó en el sol. Era verano y la dejaron con una botella de agua. "Ella, que se suponía que no podía moverse ni nada, cogió la botella y bebió. Todas nos quedamos perplejas", afirma.

"La gente la estaba sirviendo, cuando no había esa necesidad", comenta Jady, que asegura que a los tres meses, Conchi "bailaba flamenco".

Poco a poco, Conchi cogió confianza con Jady, a la que dijo, según explica su compañera de celda, que su marido le dijo que "había ganado el Euromillones y era mentira". Cuando le preguntó si por eso le había matado, la respuesta de la asesina fue agachar la cabeza y asegurarle que iba a "salir libre".

Respecto a Paco, señala que se refería a él como "mi papi" y que el hecho de que tenían una relación de pareja se notaba en las cartas que se escribían. Cartas que enviaban a través de otros presos porque, según Jady, "ella decía que los funcionarios podrían abrirlas".

Paco insiste en verla y le pide que solicite "una instancia para ir a misa y para un vis a vis". Pero las cartas van más allá. En ellas, Paco le dice que no ande "más de lo debido porque no va a colar" y le da indicaciones precisas acerca de lo que tiene que contar sobre la noche del crimen: "No digas nada más, no tienen arma y no tienen pruebas".

