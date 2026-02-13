El comportamiento "extraño" de la 'viuda negra de Alicante' durante la reconstrucción del asesinato: "Estaba riéndose"

Aitor Prieto, abogado de la familia de la víctima de la 'viuda negra de Alicante', recuerda para Equipo de Investigación cómo fue la reconstrucción del asesinato, donde Conchi no solo no participó, sino que estuvo en "actitud jocosa".

Diez meses después del asesinato de José Luis, la policía vuelve al aparcamiento donde ocurrieron los hechos. Quiere reconstruir esa trágica noche del 20 de agosto de 2018.

Conchi, muy bronceada, llega caminando. Aitor Prieto, el abogado de la familia de José Luis presencia la escena. En el vídeo sobre estas líneas explica que esa reconstrucción "fue solicitada por la defensa de Conchi" y que, por lo tanto, esperaban que colaborara. Sin embargo, cuenta que la 'viuda negra de Alicante' "se negó a participar".

Otra cosa que le llamó "poderosamente la atención" fue el comportamiento de Conchi durante toda la reconstrucción: "Era una actitud jocosa; incluso estaba riéndose con Paco", afirma.

José Luis Fajardo, inspector jefe del caso, también habla de ello y afirma que "cuando eres tú responsable de la muerte, esa reacción de, incluso hacerte gracia la situación, no deja tampoco de ser extraña".

