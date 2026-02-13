Una prueba de ADN, una hija ilegítima y una petición de manutención: así fue el primer divorcio de la 'viuda negra de Alicante'

Equipo de Investigación visita Onil, el pueblo de Alicante donde nació María Concepción Martín, conocida como la 'viuda negra de Alicante', para conocer sus orígenes y su primer matrimonio y divorcio.

Cuando el crimen se convierte en mediático, a Conchi, María Concepción Martín, la prensa empieza a llamarla la 'viuda negra de Alicante'. Pero para entender quién es Conchi, hay que retroceder en el tiempo.

Equipo de Investigación se traslada hasta Onil, el pueblo de Alicante en el que nace y que es muy conocido por los juguetes, ya que es la cuna de la muñeca en España.

Allí preguntan a algunos vecinos que la conocieron. Recuerdan que su madre "trabajaba mucho, porque tenía muchos hijos" y que "su marido era municipal". También cuentan que la infancia de Conchi "fue muy dura, con poco cariño y una disciplina muy severa".

Con 16 años, Conchi consigue su primer trabajo conocido: "Cose vestidos para muñecas durante un tiempo", comenta Rafael Burgos, periodista de 'El País' que ha seguido este caso, que apunta que "al parecer, de coser tanto le dolía la mano o alguna cosa así y le produjo algún tipo de lesión, por lo menos eso dice ella".

A los 19 años, Conchi se casa por primera vez. Lo hace con un camarero que se llama Javier, junto al que tiene dos hijos. Esa relación termina con divorcio y, durante el proceso, una prueba de ADN determina que la niña no es hija biológica de Javier, tal y como recoge la sentencia judicial.

Rafael explica que en este proceso de divorcio Conchi "llega a pedir una manutención de 40.000 pesetas de aquel entonces, que son unos 240 euros actuales, pero finalmente no se le conceden".

