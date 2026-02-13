Las fotos íntimas que la Policía encontró en casa de los asesinos de José Luis: "La relación iba bastante más allá de la de cuidador-cuidada"

José Luis Fajardo, inspector jefe del caso de la 'viuda negra de Alicante', detalla cómo fue el registro en casa de Conchi y Paco tras la muerte de José Luis. Allí encontraron 24.000 euros en efectivo, joyas y una sesión fotográfica íntima.

En 2018, cuando Conchi se casa por cuarta vez con José Luis, vive junto a Paco. Tras el asesinato, los investigadores registran la vivienda en busca de pruebas.

Paco y Conchi regresan al edificio custodiados por la Policía. Él baja primero, se muestra tranquilo. Detrás aparece ella. Ya no va en silla de ruedas, usa un andador. "Lo primero que nos llama la atención de la vivienda es que se encuentra en un primer piso, que no tiene ascensor para acceder a ella, por lo tanto ya entrar y salir para Conchi podría ser inviable, si tuviera realmente esa discapacidad", comenta José Luis Fajardo, inspector jefe del caso, que señala que el día del registro ella "subió por su propio pie".

En aquel registro, explica Fajardo, encontraron "una importante cantidad de dinero en efectivo, 24.000 euros". También les llamó la atención la cantidad de joyas que encontraron: "No sé cuánto dinero podría haberse gastado Conchi en las mismas, pero mucho", afirma.

Entre el material intervenido aparece también una sesión fotográfica íntima de Conchi y Paco. Según la investigación, esas imágenes se tomaron el mismo día en que ella se casa con José Luis. "Quedaba patente que la relación era bastante más allá de la de cuidador - cuidada", señala el inspector.

La explicación de Conchi, recuerda, fue que las fotos "se las hacían el uno al otro, que no tenía ningún tipo de maldad". De hecho, apunta que incluso llegó a decir que "algunas de ellas las había realizado el propio José Luis, que aparentemente nunca estuvo en ese domicilio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Cuatro bodas y un asesinato' en atresplayer.