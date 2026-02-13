El "chiste de mal gusto" de la 'viuda negra de Alicante' durante el juicio por matar a su marido: "Dijo 'Chuso' o estornudó, no lo sé"

Equipo de Investigación recuerda cómo fue el juicio a la 'viuda negra de Alicante' por el asesinato de su marido. con los abogados de la asesina y de la familia de la víctima, un proceso plagado de momentos surrealistas.

Cuando comienza el juicio contra Conchi, la 'viuda negra de Alicante' y Paco por el asesinato de José Luis, ella entra caminando en la Audiencia con paso firme. La limitación física que había alegado deja de manifestarse.

José Soler, un reconocido penalista de Alicante, es su abogado. En el vídeo sobre estas líneas, asegura a Equipo de Investigación que "Conchi es una persona súper peculiar, con tendencia al dramatismo, histriónica, muy teatral, le gustaba la atención".

El letrado señala que Conchi "iba un poco a su rollo" y que, a pesar de que él preparaba sus interrogatorios, "muchas veces hacía las cosas como ella pensaba que eran mejor".

Durante el juicio, preguntan a Conchi si estaba fingiendo una tetraplejia. También por los guantes de goma que llevaba en el momento del crimen que, según ella, eran para que no se le "enfríen las manos".

En el juicio, afirma Soler, Conchi "se comporta como es, dentro de sus peculiaridades, sus extravagancias y sus historias". En el caso de Paco, tal y como apunta Aitor Prieto, abogado de la familia de la víctima, tuvo "una postura más adecuada, más estética".

En un momento del juicio, Conchi cambia su versión y acusa a un hijo de la víctima, que por entonces estaba en busca y captura. Un relato que Paco sostiene. "Conchi declara lo que quiere, declaraba cosas que hemos hablado, ella las tergiversa, las cambia", comenta su abogado, cuya impresión al escuchar a la homicida es que "a veces piensa que ella sabe más".

En otro momento surrealista del juicio, Conchi declaraba que no sabía si José Luis, antes de morir, había dicho "Chuso" o había estornudado. "Que una persona diga que, cuando la víctima se está desangrando después de haber recibido 19 acometidas se pone a estornudar..." indica el abogado de la víctima, que opina que "si no es por la solemnidad que reviste un juicio oral, lo que se estaría contando es un chiste, además de muy mal gusto".

