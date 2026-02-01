El duro relato de Mushamud, trabajadora de Bangladesh que cosía para Primark: "Mi salario era de 35 euros"

La joven sobrevivió al peor accidente industrial de la historia del país, que acabó con la vida de 1.100 personas que cosían para tiendas de ropa europeas. Ahora vive en una humilde casa junto con otras 20 personas y su marido.

Asia. Continente donde se encuentran la mayoría de los trabajadores que hacen la ropa de Primark. Así lo dicen sus etiquetas, en las que aparecen países como India, China y Bangladesh. En este último, muchos apenas ingresan los 30 euros al mes, teniendo la industria textil un salario mínimo de 60 euros que ha subido en los últimos años.

De ahí es Mushamud Rasheda, una trabajadora que ha cosido ropa para la cadena de las gangas. Vive en una humilde casa junto con otras 20 personas y su marido, y ha mostrado a Equipo de Investigación todo lo que tiene: una cama y un armario.

"Mi salario mensual era de 35 euros. Con complementos, subía a unos 57", expone Rasheda, que afirma que "no estaba satisfecha" porque "no era un buen sueldo": "Tenía que trabajar de todas formas para sacar a mi familia adelante".

Ha explicado los motivos que la llevaron a escoger ese trabajo: "No había otra cosa que pudiera hacer. En la zona metropolitana el sector textil es el más importante. Todos se dedican a ello".

Ahora, eso sí, dice que "nunca más" podría hacer algo así: "No soy capaz. No puedo recordar claramente las cosas y me siento muy débil".

Ella es una de las supervivientes del peor accidente industrial de la historia de Bangladesh, donde un derrumbe del Rana Plaza provocó la muerte de 1.100 de sus compañeros. Todos cosían ropas para empresas textiles europeas, entre las que se encuentra Primark.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que desde laSexta.com hemos recuperado.