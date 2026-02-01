Hasta 700 euros: esto es lo que cobra una diseñadora hacer proyectos para Shein

Fátima García elabora diseños para todo tipo de productos para las plataformas asiáticas. Desde ropa, pasando por tazas o cualquier tipo de cosa. "Hay tantas campañas que puedes hacer lo que tú quieras", asegura.

Los gigantes asiáticos de la venta de productos como Shein o Temu cuentan con diseñadores españoles entre sus filas. Así lo contaba en 2024 Equipo de Investigación en un especial en el que analizaba el éxito de estas grandes plataformas y también su modus operandi dentro del mercado. Entre esos empleados españoles se encontraba la gaditana Fátima García.

"Consiste en hacer el diseño para cualquier tipo de material, ya sean tazas, móviles, protectores de tablets, camisetas, ropa... Puedes maquetar los diseños que tú hagas en cualquier tipo de prenda y cualquier tipo de cosa", explicaba la diseñadora. La joven compaginaba su trabajo como ingeniera informática con el de hacer diseños para Shein, Llevaba así dos años. "Hay tantas campañas que puedes hacer lo que tú quieras", aseguraba.

En ese momento, Fátima ya había hecho 30 diseños para la plataforma china y mostraba algunos de ellos ante las cámaras. "Esta camiseta voló", decía enseñando la prenda con dos dónuts dibujados en la zona del pecho, entre risas. Efectivamente. Estaba agotada en la web.

La diseñadora hablaba de los dos tipos de contrato que existen para trabajar con Shein: uno de pago único de 300 o 500 euros y otro por comisión por cada prenda que se venda que varía de un 3% a un 8%. Ella cobraba al mes de 500 a 700 euros. "Shein tiene miles y miles de diseñadores, no hay un límite", contaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

