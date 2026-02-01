Un profesor de logística explica por qué las empresas como Inditex ya cobran las devoluciones

Equipo de Investigación analizaba en 2022 este fenómeno, que llega a poner en jaque al sistema y que también mueve millones de euros al año. "El transportista tiene que cobrar y la manipulación de la mercancía se tiene que pagar", dice el experto.

Ya hace tiempo que grandes empresas como Inditex comenzaron a cobrar las devoluciones, concretamente las de las compras online. En un especial de Equipo de Investigación de 2022 sobre el mundo de las devoluciones, un sector que genera millones de euros al año y que llega a poner en jaque al sistema, el programa analizaba el contexto de las mismas en todos sus aspectos.

"La logística se va a convertir en el marketing del siglo XXI", explicaba a sus alumnos Antonio Iglesias, profesor de logística, en una clase a la que acudió el programa sobre el precio de las devoluciones. Iglesias, además, afirmaba que las devoluciones van a dejar de ser gratuitas ya que empresas como Inditex han empezado a cobrar por ello.

Y es que la logística ya se estudia en la universidad, donde Iglesias aseguraba a su alumnos que la satisfacción del cliente "ya no solo se basa en llevarle lo que quiere en el momento que quiere y en las condiciones que quiere", sino también "recogerle lo que quiere en el momento que quiere y en las condiciones que quiere".

El profesor señalaba así que a las empresas españolas, en términos unitarios, les cuestan "dos euros, dos euros y pico" las devoluciones. No obstante, explica que "no es nada terrible si tu producto vale 50 o 100 euros", pero si tu producto cuesta 8 o 10 euros es "un factor importante". Por eso, advierte de que "las devoluciones van a dejar de ser algo gratuitas".

"Tanto pequeñas como grandes compañías van a empezar a cobrar por ellas porque va a ir gran parte de su rentabilidad en ellas, ya que el transportista tiene que cobrar y la manipulación de la mercancía se tiene que pagar", detalla el profesor. Y es que algunas empresas como Zara ya lo hacen en varios países.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.