La denuncia de un camarero contra su jefe: "A final de mes nos mandaba a un sótano donde nos entregaba el sueldo"

Durante meses, Carlos Muñoz trabajó 40 horas semanales pero solo tenía 10 cotizadas. El resto se lo pagaban en negro, en un sobre y en un sótano. Tras comprobar que apenas sumaba días de cotización, decidió denunciar a su jefe.

Carlos Muñoz, camarero, decidió denunciar a su antiguo jefe ante la Inspección de Trabajo después de meses acumulando irregularidades. Según relata, su contrato recogía únicamente 10 horas semanales, pero en realidad trabajaba 40. Las 30 horas extra nunca aparecían en su nómina.

A final de mes, el dueño citaba a los empleados en un pequeño sótano del local para entregarles el resto del sueldo en un sobre, en efectivo y sin cotizar.

Según Muñoz, esta práctica está extendida en la hostelería. "Si quieres comer y pagar el alquiler, tienes que aceptar estas condiciones", asegura. El contrato oficial ni siquiera llegó el primer día: tuvo que esperar tres meses y reclamarlo varias veces.

La cotización también era mínima. En ocho o nueve meses de trabajo, solo acumuló entre 15 y 20 días cotizados. "Con eso ni siquiera puedes pedir el paro", lamenta.

La situación le llevó a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, aprovechando que el trámite podía hacerse de forma anónima. Junto a otros compañeros, creó un grupo de WhatsApp para recopilar pruebas y coordinarse. "Era la única manera de plantar cara", concluye.

