Un experto apunta a la clave del éxito de Shein: "Se saltan una serie de procesos normales, es un volumen menor que un Zara"

En sus palabras en Equipo de Investigación, Pau Almar ha señalado que fabrican "tiradas muy cortas" comparadas con tiendas como Zara o Mango. "En vez de planificar colecciones, planifican un producto", añade.

Más de 13 años lleva Pau Almar, experto en la industria textil, trabajando en el sector. En sus palabras en Equipo de Investigación, Almar ha dado las claves del éxito de Shein, apuntando a que "ningún competidor del mercado se acerca a unos tiempos de reacción tan importantes".

"Donde un competidor normal puede tardar semanas o meses, en Shein podemos hablar de 10 o de 15 días", expresa, señalando a que para ello "se saltan una serie de procesos normales": "En lugar de planificar colecciones, planifican un producto. Producto que funciona, producto que repiten".

En ese sentido, Almar ha expuesto que su producción también es muy eficiente: "Lo fabrican cerca de su centro de distribución con tiradas muy cortas de 100, 200 o de 300 unidades. Es un volumen menor que un Zara, un Mango... ahí hablamos de decenas de miles".

