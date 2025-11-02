Con aspavientos y amenazas: así reacciona el exnovio de la desaparecida Cristina Bergua ante las cámaras

El rastro de la menor, de 16 años, se perdió para siempre en la primavera de 1997 en Cornellà, Barcelona. La joven pasó la tarde con su novio y se la perdió la pista al regresar a su casa.

La desaparición de Cristina Bergua es una de las grandes incógnitas de la historia negra española. A esta joven de 16 años se la perdió la pista en 1997 en Cornellà, Barcelona, cuando volvía a su casa de haber pasado la tarde con su novio.

Equipo de Investigación analizaba en 2018 las claves del caso en un programa de 2018 donde ahondaba en desapariciones inquietantes que aún no han sido resueltas décadas después. Desde el entorno de la joven aseguraban entonces que el día de su desaparición quería dejar a su novio, Javier Román. "Quería dejar a Javi y vivir como una adolescente, lo que le tocaba", asegura David Ferrer, amigo de la joven.

Además, su amigo recuerda que Cristina tenía un moratón en la cara cuando desapareció y habla de su novio como una persona que "tenía un comportamiento agresivo". Los padres de la joven también denunciaban la sangre fría de Javier Román y su exnovia afirma que le amenazó cuando le dejó.

Javier Román nunca fue detenido por el caso Cristina, pero pasa nueve años en prisión condenado por intentar introducir en España tres kilos y medio de cocaína. Tras quedar en libertad, Equipo de Investigación lo localizaba y lo reconocía a pesar de su cambio físico. Vive en la misma casa donde se pierde el rastro de Cristina y reacciona con aspavientos y amenazas cuando la cámara lo graba. Ante las preguntas sobre qué ha ocurrido con la joven, se limita a continuar con su camino y guardar silencio.

