El plan de dos mujeres para arrancar la confesión de la pareja de Antonio Ruiz no se incluyó en el sumario

Equipo de Investigación analizaba en 2024 la desaparición hace casi diez años del agricultor granadino de 57 años y ahondaba en los informes policiales. Las dos compinches contactaron que la que era novia del desaparecido haciéndose pasar por su hermana.

A Antonio Ruiz se le perdió la pista en 2016. Este agricultor granadino de 57 años desapareció entonces y diez años después aún no se sabe qué sucedió, tampoco si hay un culpable. Aunque familiares y amigos de Antonio siempre han sospechado de la que era su pareja. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa ahonda en el sumario del caso y descubre detalles interesantes.

Al parecer, el caso había sido archivado, pero dos mujeres urdieron un plan para intentar que su pareja confesara dónde estaba Antonio y qué había ocurrido. "Compran una tarjeta prepago y tienden una trampa. Se hacen pasar por su hermana", cuenta Glòria Serra en el reportaje.

"¿Por qué sospechaba que su hermanapodía saber lo que había pasado?", preguntaba el redactor del programa a una de las personas que idearon este engaño. "Porque la tenía en su casa cuando pasó todo", respondía. Aunque al principio sospechó de la artimaña, terminó hablando.

Las mujeres contactaron con la pareja de Antonio a través de WhatsApp. "Necesito que me mandes dinero o si no, hablo", amenazaban en uno de los mensajes. "No tienes cojones de hablar", respondía ella. "¿Qué quieres? ¿Que diga lo que pasó y se entere la gente y nos pillen?", preguntaba su supuesta hermana. "No quiero que pase eso, hermana. Lo que quiero es que me digas cuánto necesitas, pero que nadie se entere. Te llamo con un número de teléfono que ese no está pinchado. [...] Si nosotras no hemos hecho nada. Si él se fue con la rumana", defendía.

"Cállate, calladita estás mejor. No pasa nada. Tú dices que se ha ido con la rumana y punto. Esa es la versión que estoy dando yo", terminaba confesando. En esa conversación, llega a hablar de un cuerpo, de un cadáver, contaba la informante a Equipo de Investigación. "Que se quema al 'Rosco' en el horno'", detallaba. 'Rosco' es el apodo que recibía el propio Antonio y toda su familia.

Tras conocer esta información, un redactor de Equipo de Investigación se ponía en contacto con la verdadera hermana de la pareja de Antonio, que prefirió guardar el anonimato. "La persona que se hizo pasar por usted le pidió 10.000 euros a su hermana a cambio de su silencio. ¿No le llama usted la atención de que su hermana esté dispuesta a pagarle un soborno por su silencio?", le preguntaba el periodista. Ella se limitaba a responder que su hermana siempre había sido "así de liante".

Todo este ardid no está incluido en el sumario, puesto que se consiguió a través de un engaño y no fue considerado como una prueba. Con el caso sobreseído, la pareja del agricultor es una mujer libre y sin cargos, pero los rumores continúan en el pueblo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

