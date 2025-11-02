El padrastro y la madre de la desaparecida Amy Fitzpatrick "siempre estaban bebiendo y discutiendo"

Ya han pasado 17 años de una de las desapariciones más inquietantes de la historia negra de España. A esta adolescente irlandesa de 15 años se le perdió la pista el el 1 de enero de 2008 en Mijas Costa (Málaga).

Hay sucesos de la historia negra española que se han convertido en todo un misterio con el paso de los años. Equipo de Investigación analizaba en 2018 cuatro de las desapariciones inquietantes (así las denomina la Policía cuando hay sospechas de ser forzosas) más conocidas del país, entre ellas la de la adolescente Amy Fitzpatrick en 2008 en Mijas Costa (Málaga).

Esta joven irlandesa de 15 años se encontraba junto a una amiga en su casa cuidando de su hermano cuando, tras irse a las 22 horas, nunca más se supo. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Amy tenía muy mala relación con su padrastro, algo que se confirmó por lo que escribía en sus diarios.

El entorno de la joven también revelaba que el padrastro la gritaba de forma continua. Además, el abogado del padrastro y de la madre, accedía a hablar ante las cámaras para desvelar cómo era el día a día de la pareja. "Bebían muchísimo, siempre estaban bebiendo y discutiendo", lamentaba.

Años después de la desaparición de Amy Fitzpatrick, su madre, su hermano y su padrastro se trasladan a Irlanda a vivir. Allí, en 2013el padrastro asesina al hermano en una discusión y termina encarcelado. No obstante, antes de entrar en prisión, la madre se casa con él, tal y como recogen los medios irlandeses.

