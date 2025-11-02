El investigado por la desaparición de las niñas de Aguilar de Campoo niega haberlas recogido en su coche

Cuatro testigos declararon que vieron subir a las menores desaparecidas en 1992 en un Seat 127 blanco. El dueño del coche asegura que a veces llevaba a chicas que conocía, pero no a ellas.

La tarde del 23 de abril de 1992 Virginia Guerrero y Manuela Torres, de de 13 y 14 años respectivamente, desaparecieron mientras regresaban de Reinosa a Aguilar de Campoo tras acudir a una discoteca. Las menores decidieron hacer autostop para volver a su casa y unca más se supo nada de ellas.

Equipo de Investigación analizaba en 2018 cuatro de las desapariciones más sonadas de España. En la de las menores de Aguilar, concretamente, hasta cuatro personas declararon ante la Guardia Civil haber visto subir a las niñas desaparecidas de Aguilar de Campoo a un Seat 127 blanco.

El exjefe de la Policía Judicial Pedro Santos explicaba entonces que "lo que se hizo con los medios que se tenían entonces fue un barrido de todos los vehículos con esas características en la comandancia de Palencia, Cantabria, Burgos, e incluso Valladolid". Finalmente, dieron con un sospechoso, "un señor que algunas veces había llevado a esas niñas a Aguilar", es decir, un hombre que "las conocía".

El investigado, que vivía a 21 kilómetros del lugar en el que desaparecieron Virginia y Manuela, habló con el programa. El hombre aseguró que tenía el vehículo, pero que apenas lo utilizaba, ya que solo lo cogía "por si algún día tenía que ir a buscar leña".

Además, preguntado por si había recogido a las niñas haciendo autostop, el hombre aseguró: "Recogerlas sí, pero no a estas, ni mucho menos". Según él, "si recogía a alguna persona haciendo autostop era porque la conocía". El hombre afirmaba no recordar si estuvo en Reinosa en esa fecha: "Ahora no lo sé, han pasado tantos años que no lo sé". Por último, insistió que no conocía a las menores: "Yo era un hombre y ellas unas niñas". La Policía descartó que participara en la desaparición.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

