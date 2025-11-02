La pista sobre la desaparecida Amy Fitzpatrick que cayó en saco roto

Años después de la desaparición de la menor, una llamada dio información sobre el posible paradero de su cadáver. Equipo de Investigación analizó el recorrido de aquella pista en un programa de 2018.

Hay sucesos de la historia negra española que se han convertido en todo un misterio con el paso de los años. Equipo de Investigación analizaba en 2018 cuatro de las desapariciones inquietantes (así las denomina la Policía cuando hay sospechas de ser forzosas) más conocidas del país, entre ellas la de la adolescente Amy Fitzpatrick en 2008 en Mijas Costa (Málaga).

Tras diez años sin saber nada sobre el paradero de la menor, los investigadores del caso reciben una llamada anónima que asegura que el cuerpo de Amy se encuentra enterrado en el hipódromo de Mijas entre dos cuadras. Equipo de Investigación se desplaza hasta el lugar y llama al propietario de las instalaciones, el Ayuntamiento de la ciudad. Desde el consistorio aseguran que no dieron "ningún tipo de credibilidad" a esta pista.

Según sostienen desde el Ayuntamiento, los investigadores no tiraron de ese hilo al considerar que "no tenía fundamento".

Cada día en España desaparecen 100 personas. La Policía busca al año a más de 4.000 desaparecidos, pero un 8% de los casos nunca se resuelven.

