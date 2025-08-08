Así funcionan las empresas compradoras de devoluciones de Amazon: "Un camión por valor de 100.000 euros a 7.000"

Un empresario catalán desveló a Equipo de Investigación cómo gestionaba su negocio de compra de palés de productos devueltos de Amazon para después venderlos en sus tiendas de segunda mano.

Equipo de Localización se puso en contacto en este programa con un empresario catalán que explicó su negocio: vender productos de Amazon procedentes de devoluciones.

Sin dar información sobre la localización de su almacén, ya que, segúncontó, le han robado muchas veces, detalló lo siguiente: "Tenemos 38.000 metros cuadrados y caben 30.000 palés", señala Parra, quien indica que le pueden llegar "entre 300 y 400 palés al mes con un precio cada uno de "entre 500 y 1.000 euros".

El empresario subrayó que "es más barato comprar un palé en el que no se sabe lo que hay dentro, que comprar uno de ferretería o textil, en el que todo funciona porque no es eléctrico". Sin embargo, él no compra los productos directamente a Amazon, tal y como reconoce, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon".

Toni Parra vende los artículos en sus tiendas de segunda mano. La venta de devoluciones de la plataforma le reporta 40.000 euros de beneficios anuales. "Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explica el empresario, quien indica que venden los productos "a veces por la mitad de lo que cuesta en Amazon".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.