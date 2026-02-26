"35 euros al mes": una trabajadora de Bangladesh que cosía para Primark destapa su realidad en Equipo de Investigación

Aunque Primark dice trabajar con proveedores en Europa, la mayor parte de su producción continúa concentrándose en Asia. LaSexta charló en 2016 con una joven que sobrevivió al peor accidente industrial de su país en el que murieron 1.100 personas.

La realidad que se esconde detrás de muchas de las prendas de "moda barata" sigue siendo tan contundente como incómoda. Pese a que Primark asegura que sus proveedores están repartidos por países como España, Italia, Rumanía o Turquía, la mayor parte de su producción continúa concentrándose en Asia. Basta con mirar las etiquetas: India, China y, sobre todo, Bangladesh aparecen de forma recurrente, tal y como ya expuso Equipo de Investigación en un reportaje emitido en 2016.

En Bangladesh, miles de trabajadores sobreviven con salarios que apenas alcanzan los 30 euros al mes. El sector textil, el más importante de su economía, ha elevado progresivamente el salario mínimo, pero sigue siendo insuficiente para garantizar unas condiciones dignas.

Los reporteros Glòria Serra consiguieron localizar a Mushamud Rasheda, una mujer que pasó años cosiendo prendas destinadas a la cadena irlandesa. Vive en una casa muy modesta, compartida con otras veinte personas y con su marido. "Mi salario mensual era de 35 euros, y con complementos llegaba a unos 57. No estaba satisfecha, porque pienso que no era un sueldo justo, pero tenía que trabajar de todas maneras para sacar a mi familia adelante", relató.

Rasheda eligió trabajar en la industria textil porque, en su zona, era prácticamente la única oportunidad laboral. Sin embargo, tras sobrevivir al devastador derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, confesó que le resultaría difícil volver a coser. "No soy capaz. No puedo recordar las cosas claramente y me siento muy débil", relata. El desastre, el peor en la historia industrial del país, se cobró la vida de 1.100 trabajadores. Ella logró escapar con vida, mientras la mayoría de sus compañeros no tuvo la misma suerte.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que desde laSexta.com hemos recuperado.

