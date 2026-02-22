El protagonista del "simpa" en un bautizo se defiende y acusa al restaurante de precios abusivos

El hombre que presuntamente se marchó junto a sus invitados sin abonar lo que debían tras el bautizo de su hijo accede a hablar con Equipo de Investigación: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", se defiende.

Equipo de Investigación localiza al hombre que contrató un bautizo en un restaurante gallego y luego realizó un multitudinario simpa. El programa habla en un primer momento con su mujer, que asegura no saber nada. Minutos después, recibe una llamada del abogado del hombre, que accede a ser entrevistado en presencia del letrado.

Duranta la conversación con Equipo de Investigación, el acusado de cometer el simpa asegura que contrató "un servicio pagando una cantidad", pero "no para 200 personas". "No llegaron ni 200, ni 150", asegura el hombre, que se defiende así: "Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...".

Además, minimiza lo que consumieron: "Les dio fiambre para comer", asegura el hombre, que niega que sus invitados estuvieran compinchados para marcharse a la vez. "Yo no me llevé nada", afirma además, rechazando a su vez que su intención fuera no pagar: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", esgrime.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.