Pilar Pascual del Riquelme es una bloguera de moda conocida como la reina del 'low cost' por sus recomendaciones de moda a bajo precio. En el programa de Equipo de Investigación de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo, explica cómo ha cambiado la percepción de la ropa.

"Antes si no llevábamos un logotipo o los bolsos no eran de una firma determinada, parecía que era mejor no comentar lo que llevabas puesto", indica. Sin embargo, ahora cada vez es más habitual que se presuma de la ropa barata.

Una tendencia que provoca que cada vez haya más tiendas de ropa barata en céntricos lugares como la calle Fuencarral, en Madrid. "Es una tentación para cualquier marca, y más para negocios 'low cost'", reconoce Pilar Pascal del Riquelme. En total, en 2014 ya una cuarta parte de las tiendas en esta calle vendían ropa barata.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2014 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.