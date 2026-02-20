Un experto explica a Equipo de Investigación el porqué China ya no compra lana a España: "Una vez se bloquean, esos compradores buscan alternativas"

Alberto Lobo, experto en comercio internacional, ha apuntado que este freno comercial a la exportación de lana a China han afectado en el sector porque el país asiático "es un mercado fundamental".

El sector de la lana ha bajado drásticamente en España. Juan Antonio Cuesta, con su empresa en Macotera (Salamanca), es uno de los pocos laneros que sobrevive en el mercado. Y él explica a Equipo de Investigación que parte del descenso de la lana española viene provocado porque China ha dejado de comprarla.

"El mayor comprador de lanas españolas era China, que absorbía un 80% o 85% de la lana española. Algo estamos haciendo con India, pero de lanas de baja calidad y absorbe un 15%-20%. El problema que China tenemos cerrada la frontera y no hay modo de encajar la mercancía. La cerró hace tres años debido a un brote de viruela ovina muy focalizada en Ciudad Real, pero cerraron todas las exportaciones de lana y pieles", añade.

Desde septiembre de 2023 la zona está restituida, pero Pekín no ha proseguido con sus compras de lana. Alberto Lobo, experto en comercio internacional, ha destacado al programa la importancia que tenían estas exportaciones: "Aproximadamente dos tercios de las exportaciones españolas de lana merina fueron a China en el año 2022. O sea que es un mercado fundamental".

No obstante, también argumenta por qué China no ha retomado las importaciones de lana española: "Una vez que se bloquean, una vez que se paralizan, esos compradores tienden a buscar alternativas y una vez que han encontrado esas alternativas, esas alternativas tienden a consolidarse, especialmente en un mercado tan tradicional como ese de la lana merina".

Esas alternativas pasan ahora por otros países, como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los tres países juntos, como detalla Alberto Lobo, "representan el 80% de las importaciones chinas en volumen y más del 90% en valor".

