Los vecinos del autor del mayor "simpa" relatan su comportamiento: "No tenía muy buena fama"

Allí, el equipo recogió el testimonio de varios vecinos del hombre.

Una deuda de 5.000 euros dio lugar a uno de los simpas más sonados de España. Ocurrió en Teo (A Coruña), donde un comensal abandonó el restaurante sin pagar aprovechando el estallido de unos fuegos artificiales. En 2022, Equipo de Investigación reconstruyó la estafa y habló con todos los implicados, incluido el autor del engaño, que acabó huyendo en plena celebración.

El programa se trasladó después hasta Milladoiro, a las afueras de Santiago, donde —según la propietaria del restaurante— el sospechoso solía exhibir los vehículos de su negocio de compraventa de coches de segunda mano. Allí, el equipo recogió el testimonio de varios vecinos del hombre, que finalmente fue condenado a indemnizar al local.

"De vista sí me suena", comentaba uno de ellos al ver una fotografía. "Tenía varios coches aparcados aquí, en la rotonda, pero no tenía muy buena fama", añadía otro. Según explicaban, en el barrio se comentaba que los vehículos que vendía "no eran muy de fiar".

La percepción era compartida. "Unos jetas", resumía sin rodeos otro vecino al referirse a la familia del protagonista de uno de los mayores simpas registrados en el país.

