"Cada semana hay dos o tres": un hostelero denuncia el impacto de los 'simpas'

El programa Equipo de Investigación aborda en el reportaje 'El país de los simpas' los daños ocasionados por estas prácticas: consumir distintos servicios sin pagar por éstos.

Un hostelero denuncia pérdidas superiores a 4.000 euros por los 'simpas': "Cada semana hay dos o tres"

El programa Equipo de Investigación aborda en el reportaje 'El país de los simpas' los daños ocasionados por estas prácticas: consumir distintos servicios sin pagar por éstos. Los reporteros viajan Barcelona y entrevistan a un hostelero que asegura que quienes cometen estos actos aprovechan para hacerlo "sobre todo en las terrazas".

No obstante, asegura que no existe un perfil concreto de persona que haga 'simpas': "Puede ser personas que a veces van bien vestidas". Emilio López, otro profesional de la hostelería, asegura haber sido víctima de "incalculables" simpas.

López muestra ante las cámaras del programa varias facturas de cuentas sin pagar: "Cada semana siempre hay uno, o dos o tres", denuncia, acumula "4.000 o 5.000 euros" de impagos. "Somos una vergüenza de país. ¿Por qué no van a por ellos y los detienen?", lamenta, como puede observarse en el vídeo superior.

