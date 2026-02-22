El crudo relato de un inspector de trabajo sobre el fraude en la hostelería: "Llegué a encontrar a personas escondidas en un armario"

Un inspector de trabajo habla en Equipo de Investigación sobre su lucha por destapar los fraudes en la hostelería y las irregularidad a las que se enfrentó en sus visitas a los locales: "Son personas desprotegidas y sin derechos".

En una reveladora entrevista para Equipo de Investigación, un inspector de trabajo desgranó las tácticas que emplea para destapar la precariedad oculta tras los fogones. Su estrategia es clara: entrar directamente en la cocina. El objetivo no es señalar al trabajador, sino impedir que la empresa oculte sus irregularidades o facilite la huida del personal no declarado.

El inspector ha relatado escenas que rozan el surrealismo, pero que esconden una realidad dramática: "Llegué a encontrar a dos personas escondidas en un armario empotrado", ha confesado, explicando que el empresario pretendía que la inspección pasara de largo sin detectar su presencia.

Lejos de ser una anécdota aislada, este hecho es el síntoma de un problema estructural: "Son personas que en la mayoría de ocasiones se encuentran desprotegidas y sin derechos".

