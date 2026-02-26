Equipo de Investigación sigue a un furgón durante 16 horas sin pausa: "El conductor no ha parado a comer"

Un informante anónimo avisó a Equipo de Investigación sobre una empresa de transportes que obligaba a sus conductores a encadenar jornadas de hasta 24 horas sin descanso: "Te acostumbras a vivir a base de cafés".

En 2019, un camionero contactó con Equipo de Investigación para denunciar las duras condiciones que viven algunos conductores, obligados a manejar hasta 24 horas seguidas sin descanso. "Estoy dispuesto a trabajar las horas necesarias para poder llevar algo de dinero a casa", relataba.

Para muchos trabajadores del sector, era habitual acumular más de 100 horas a la semana, de lunes a sábado, en condiciones precarias que rozaban la ilegalidad.

Los conductores denuncian que, además de jornadas maratonianas, deben comer dentro del vehículo y carecen de información sobre sus descansos. "Como la ley no obliga a los camioneros a llevar tacógrafo, no tenemos noción ni de cuántos kilómetros llevamos, ni de cuándo nos tocan los descansos. Al final te acostumbras a vivir a base de cafés", denunciaba el trabajador.

Entre dos jornadas, algunos recorren hasta 1.400 kilómetros, lo que supone unos 20.000 kilómetros al mes. "No nos permiten dejar la furgoneta sola, pero tampoco nos pagan un hostal, así que la mayoría terminamos durmiendo dentro del camión", explicaba el conductor.

Además, los salarios no reflejan el esfuerzo realizado. Por una ruta de dos días que genera a la empresa un beneficio de 1.620 euros, el conductor recibe apenas 80 euros por día. Esta remuneración insuficiente empuja a muchos a trabajar de forma irregular para poder llegar a fin de mes.

