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Magistrado en la Audiencia Nacional

Ana Pastor afirma que quien conoce a Calama le recuerda al juez Ruz "en método, en precisión y en decencia"

Aunque siempre se ha mantenido alejado de los focos, Calama, juez instructor de la investigación a Zapatero, ha llevado causas importantes igual que el juez Ruz, conocido por casos como la Gürtel.

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El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, es el encargado de investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación al rescate de Plus Ultra.

Aunque algunos políticos consideraron la imputación del expresidente socialista como un caso de lawfare, las cosas cambiaron cuando leyeron el auto de Calama, que fuentes del Gobierno consideraron como un documento "serio" y "bien construido".

Con este caso, el magistrado, que siempre ha estado alejado de los focos, se ha vuelto muy conocido en la política española, mientras todos siguen de cerca el desarrollo de la investigación contra Zapatero.

En este sentido, Ana Pastor ha comentado en el especial de El Objetivo que una fuente le ha dicho que Calama le recuerda al juez Pablo Ruz, que llevó importantes causas contra la corrupción como el caso Gürtel o los papeles de Bárcenas.

"Alguien que conoce muy bien al juez Calama me ha dicho que le recuerda mucho al juez Ruz en método, en precisión y en decencia", ha afirmado Pastor. Actualmente, Ruz se encuentra en un juzgado de Móstoles.

En lo que respecta a Calama, también ha liderado algunas causas muy mediáticas en España como el caso Pegasus, las diligencias del apagón, o la apertura del juicio al expresidente de Banco Santander, Ángel Ron.

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