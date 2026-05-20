Ignacio Escolar señala qué falta por probar en la investigación: "Si Zapatero participaba de esos negocios y abría esas puertas"

El director de 'elDiario.es' afirma, sobre la empresa de Julio Martínez, que "la duda es si esta empresa es realmente una empresa de lobby, como las hay a cientos, y dónde está la frontera entre los asuntos públicos y el tráfico de influencias".

En el auto de 85 páginas en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, no hay ninguna frase del expresidente del Gobierno, ningún correo electrónico propio, pero sí hay muchas menciones a él, entre ellas una referencia a "nuestro pana", que es como le llaman algunos miembros de la supuesta trama.

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, ha analizado en El Objetivo el caso y ha apuntado que "todo lo que hay hasta ahora, y creo que esto es relevante porque es grave, es un montón de indicios de que Julio Martínez, cuando iba a Plus Ultra a vender sus servicios, vendía a su primo de Zumosol [en referencia al anuncio de los zumos], a Z, a Zapatero". "Le hablan todo el rato el 'grupo Zapatero', la 'boutique Zapatero', es todo el rato el 'pana Zapatero'", ha señalado.

A continuación, ha explicado que "lo que falta por probar en esta investigación, y que es donde está el delito, es que realmente Zapatero participaba de todos esos negocios y abría esas puertas más allá de algo que desde luego justifica la investigación, que ha cobrado dinero de esa empresa de Julio Martínez, que tenía más clientes, no muchos, pero tenía más clientes, pero que tenía también una estructura muy pequeña".

"No es una estructura de asuntos públicos como lo que aspiraba a ser esa empresa. No es una empresa de comunicación como las muchas que hay con expolíticos. En España y en todos los países, exministros, expresidentes autonómicos, expresidentes del Gobierno, muchísimos se dedican a los asuntos públicos, que es el eufemismo para el lobby", ha expresado el periodista.

"Lo que pasa es que aquí la duda es si esta empresa es realmente una empresa de lobby, como las hay a cientos, y dónde está la frontera entre los asuntos públicos y el tráfico de influencias. Y claro, aquí la investigación, como decía, está muy justificada, pero a mí me falta la prueba de que realmente hay un funcionario al cual se presiona directamente, que hace Zapatero o Julio Martínez, y que es el que fuerza ese delito", ha dicho.

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