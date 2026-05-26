Bea Parera dice que Zapatero enfrentará "un interrogatorio exhaustivo": "No va a ser capaz de explicar todos los indicios"

La periodista ha agregado que "lo que hemos venido sabiendo en fuentes de su entorno, al final creo que le meten más en la trama en lugar de sacarle".

La periodista de 'El Confidencial' Beatriz Parera ha analizado en El Objetivo la posibilidad de que el próximos 2 de junio, cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar como imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, opte por no responder.

Parera ha señalado que "hay antecedentes" y ha recordado que ya pasó con el exministro José Luis Ábalos, "que en multitud de ocasiones antes del juicio se negó a declarar, eso sí, mostrando toda su intención de cooperar, pero diciendo que no tenía disposición en ese momento para hacerlo".

"Me parece que el sumario es tan inconmensurable porque, de verdad, es que es inabarcable, solo hemos visto una pequeña parte, que él tiene que prepararse para un interrogatorio exhaustivo que seguramente salve con respuestas únicamente a su abogado, pero aún así no va a ser capaz de dar explicación a cada uno de los indicios", ha señalado.

Además, ha agregado que, de hecho, "lo que hemos venido sabiendo en fuentes de su entorno, al final creo que le meten más en la trama en lugar de sacarle". "Es decir, hoy mismo, a la vista de esas referencias a negocios relacionados con oro y a la exportación de 'amarillo', se dice en el sumario, él ha asegurado que participó y que quiso impulsar algunos negocios de exportación, pero que ninguno de ellos acabó saliendo, con lo cual está ya reconociendo una parte", ha afirmado.

"Al final tendremos que determinar en qué dice la verdad y en que no dice la verdad", ha zanjado la periodista.

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