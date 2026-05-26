Esteban Urreiztieta cree que la "joya" del sumario Zapatero es el "demoledor contrato del 1%": "Es una de las grandes pistolas humeantes del caso"

El subdirector de 'El Mundo' habla del acuerdo entre una empresa de Julio Martínez Martínez y Plus Ultra por el pago del 1% del valor del rescate a la aerolínea. Este contrato se incluye en el sumario del caso al que ha accedido este lunes laSexta.

El sumario del caso Plus Ultra, en el que se imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido revelado este lunes. En un especial de El Objetivo, diversos analistas, incluido Esteban Urreiztieta, han discutido los detalles. Urreiztieta destaca la importancia del "contrato del 1%", un acuerdo entre la sociedad Idella Consulenza Strategica y Plus Ultra, que establece el pago del 1% del valor del rescate a la aerolínea. Este contrato, firmado por un íntimo amigo de Zapatero, ha sido crucial para abrir la investigación. Urreiztieta lo considera una "pistola humeante" del caso, junto con anotaciones sobre negocios de oro y petróleo.

Este lunes hemos conocido el sumario del caso Plus Ultra, por el que se imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Para desgranar todo lo en él recogido, en el especial de El Objetivo se ha contado con numerosos analistas. Entre ellos, Esteban Urreiztieta, quien considera que existe una joya en todo este caso y no es ninguna de las que se han encontrado dentro de la ya famosa caja fuerte.

Y es que, el subdirector del diario 'El Mundo' considera que es imprescindible "el contrato del 1%, que es demoledor" para poder entender este caso. La sociedad Idella Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez, acordó con Plus Ultra el pago del 1% del valor del rescate a la aerolínea con un contrato que se incluye en el sumario del caso al que ha accedido este lunes laSexta. Esta comisión ha sido clave para abrir la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha explicado, en ese acuerdo firmado se puede ver "al íntimo amigo de Zapatero, pagador del expresidente del Gobierno, firmando un acuerdo con el presidente de Plus Ultra, por hacer gestiones exitosas para conseguir el rescate".

Por ello, para Esteban Urreiztieta esta "es una de las grandes pistolas humeantes del caso". Pero sin olvidar "todas las anotaciones que apuntan a una envergadura tremenda de este asunto, aludiendo a negocios de una extraordinaria magnitud de oro y de petróleo".

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