Wyoming, tras saber que Ayuso será reconocida en una gala de latinos con Trump: "Que vayan los del ICE de animadores"

Ayuso será reconocida en un acto latino junto a distintos líderes ultraliberales, como Milei, y cercanos al universo MAGA, que se celebrará en Mar-a-Lago, donde se encuentra la residencia Trump en Florida.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por la desidia de Isabel Díaz Ayuso en materia de Vivienda. "Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de Vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado para hacerlo", ha asegurado Isabel Rodríguez. Unas declaraciones que no han sentado nada bien al Gobierno de Madrid. El encargado de responder ha sido el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García: "Como no nos ganan en las urnas buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y de meternos, si pudieran, en la cárcel".

Tras escucharle, El Gran Wyoming pide "un poco de calma": "La propia ministra sabe que no puede declarar un 155, es una metáfora". "Primero, porque el PSOE no tiene mayoría en el Senado, y segundo, porque el barco de Piolín no cabe por el Manzanares", destaca El Gran Wyoming, en referencia al barco que fue a Cataluña. Pero, "¿cómo es que no ha contestado Ayuso?, no es propio de ella desaprovechar una oportunidad así para pedir que dimita Pedro Sánchez y hasta su cuñado", se pregunta El Gran Wyoming.

Según explica Sandra Sabatés, "lo único que ha trascendido de Ayuso es que va a participar en un acto latino junto a distintos líderes ultraliberales y cercanos al universo MAGA (Make America Great Again)". La periodista detalla que en la gala, "que se celebra el próximo martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid será galardonada con un reconocimiento especial". Además, se celebrará en el club de Mar-a-Lago, donde se encuentra la residencia de Florida de Donald Trump, y acudirán líderes como la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, o el presidente argentino, Javier Milei.

Tras conocer estos detalles, El Gran Wyoming ironiza en el plató de El Intermedio: "Tiene mucho sentido en estos tiempos que los latinos le hagan un homenaje a Donald Trump". "Que vayan los del ICE de animadores", destaca el presentador, que resalta: "Seguro que a Ayuso le ha hecho mucha ilusión el reconocimiento, porque ella se identifica mucho con las siglas MAGA, solo que, para ella, también significan 'Make áticos great again'".

