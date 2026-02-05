Wyoming, a Abascal tras apoyar a Musk contra Sánchez: "No es muy patriota ponerse de parte de un extranjero que se caga en tu presidente"

El Gran Wyoming responde a Santiago Abascal tras apoyar a Elon Musk contra Pedro Sánchez: "Se va a cumplir su tesis de que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, Musk ya le ha quitado el puesto de inventarse insultos contra Sánchez".

El presidente del Gobierno ha detallado un paquete de cinco medidas para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Su plan pone el foco también sobre la responsabilidad de los directivos de esas plataformas. "Se acabó el salvaje oeste digital, el sheriff Sánchez lo ha dejado claro", destaca El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde ironiza: "Lo más parecido a Instagram serán los carteles de 'Se busca'".

Tras el anuncio de Pedro Sánchez de que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años, el magnate multimillonario Elon Muskha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" y de traicionar a España. "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social.

Santiago Abascal se ha posicionado a favor de Musk retuiteando el mensaje del magnate en el que llama "traidor" a Pedro Sánchez añadiendo: "Sí, y también es un criminal corrupto". Además, el líder del Vox se ha hecho eco del mote de "Dirty Sánchez" que le dedicó Musk al presidente del Gobierno, al que Abascal llama también "sucio Sánchez".

Tras escucharle en este vídeo, El Gran Wyoming reflexiona en el plató de El Intermedio: "A lo mejor podéis pensar que no es muy patriota eso de ponerse de parte de cualquier extranjero que se cague en el presidente de tu país". "Pero si lo es", ironiza el presentador, que destaca que "nos traduce el insulto a la lengua de Cervantes: "Hay que reconocer que se va a cumplir su tesis de que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo, Musk ya le ha quitado el puesto a Abascal de inventarse insultos contra Pedro Sánchez".

