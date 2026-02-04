La pregunta 'autobombo' de Isma Juárez para dos jóvenes: "¿Qué afamado reportero ha sido nominado a los Premios Iris?"

Isma Juárez pone a prueba los conocimientos sobre la actualidad de los jóvenes en una nueva edición de '¿Quién es Felipe González?' donde les pregunta por eurovisión, las elecciones autonómicas o su propia nominación al Iris.

En una nueva edición de su concurso '¿Quién es Felipe González?, Isma Juárez pone a prueba los conocimientos sobre la actualidad de los jóvenes españoles.

Dos chicos se animan a participar y uno de ellos piensa que Felipe González es el actual rey de España, mientras que su amigo acierta al ubicarlo como presidente del Gobierno.

La primera pregunta del reportero es en qué materia es España líder mundial. Uno de los chicos se inclina por el fútbol, mientras que el otro acierta al escoger los trasplantes de órganos: "Creo que lo vi en Tik Tok", comenta, a lo que Isma le responde que "sí ha salido en TikTok tiene que ser así".

Isma también les pregunta por el representante de España para la edición de este año de Eurovisión. El joven acierta al responder que España "se ha retirado porque Israel participa".

Ante la pregunta de cómo se llama la presidenta en funciones de Extremadura, ambos concursantes dudan y uno de ellos opta por un "nombre común" como Itziar González. "¿Cuántas Itziar conoces?", reacciona el reportero de El Intermedio. El otro participante acierta con el nombre de María, pero necesita algunas pistas para llegar hasta el Guardiola.

Los jóvenes también tienen que contestar qué comunidades autónomas celebran elecciones este año, a lo que uno de ellos acierta dos "a voleo" mencionando Andalucía y Aragón. Su amigo coge el rebote acertando la última, Castilla y León.

Por último, Isma les pregunta qué reportero ha sido nominado a los Premios Iris de la Academia de la Televisión, para después revelar que la respuesta correcta es él mismo. Finalmente, los jóvenes comparten su 'felipón' de 'oro'.

