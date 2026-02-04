Un joven recurre a la ironía para quejarse por los retrasos en Rodalies: "Gracias, Renfe, por cuidar mi sueño"

Muchos usuarios del servicio ferroviario catalán han recurrido al punto de desahogo de El Intermedio para exponer sus quejas sobre los retrasos en los trenes catalanes señalando que están "hasta los vagones".

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona sigue acumulando retrasos y cancelaciones y la conexión de la capital con Andalucía se mantiene cerrada. A esto se suman la crisis en el servicio de Rodalies en Cataluña que, en este momento, operan tan solo al 70%, provocando un gran caos debido a las incidencias diarias en las líneas. Esto está generando una gran indignación entre los usuarios, que no han dudado en manifestar su enfado en el 'Punto de desahogo' de El Intermedio.

"Estoy hasta los vagones porque cada día un trayecto que debería ser de una hora está tardando más de dos horas", señala un chico, lo que alarga su jornada de trabajo. "Estoy hasta los vagones de Renfe y tener que pillar el tren anterior al anterior que tendría que pillar para llegar a tiempo", cuenta otro usuario.

Una chica expone que siempre que viene a esperar el tren nunca sabe cuándo va a llegar. "Tienes que venir aquí, coger un taxi o venir en metro y nunca sabes la hora que llegas", explica. Además, añade que tampoco puede prever ni avisar a nadie para que la venga a buscar porque no se sabe a qué hora va a llegar a su destino.

"Estoy hasta los vagones de Renfe", se manifiesta un hombre, ya que, como expone, en un trayecto de Manresa a Barcelona, que dura una hora, debe parar en Terrassa para coger otro tren, lo que alarga su viaje en una hora más.

"Estoy hasta los vagones de tomar el tren y que no siempre funciona bien", cuenta una chica, "siempre hay que estar muy atento a los anuncios para ver si viene o no viene". Otro indignado expone que cuando sale de trabajar nunca sabe cuándo va a llegar a casa. "De noche tengo unas ganas de coger la cama brutales y no sé a qué hora me voy a poder acostar", añade, "gracias, Renfe, por cuidar mi sueño".

