Wyoming, sobre Óscar Puente: "Va a tener que cambiarse el nombre a 'Óscar Túnel', porque tiene un futuro un poco oscuro"

El Gran Wyoming analiza en este vídeo la situación del ministro de Transportes tras la crisis ferroviaria que sufre España: "Parece que Óscar Puente tiene mucho trabajo por delante, bueno, o muy poco si la cosa sigue igual".

Nada cambia tras la primera reunión del ministro de Transportes con los sindicatos ferroviarios. Los maquinistas mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Fuentes del sindicato de maquinistas Semaf señalaban antes de la reunión que las posiciones son "distantes", ya que piden "un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España". Se han emplazado a una nueva reunión este jueves.

"Vista la situación de caos que vive el sector ferroviario no parece descabellado escuchar el tiempo que haga falta a los profesionales del gremio", destaca El Gran Wyoming, que manda "un consejo a los sindicatos en caso de que se mantenga la huelga": "No hace falta poner piquetes en las vías, los trenes ya están parados".

Sin embargo, este parón de maquinistas no es el único frente que tiene abierto Óscar Puente. A eso se suma que la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona sigue acumulando retrasos y cancelaciones, que la conexión de Madrid con Andalucía sigue cerrada y sin fecha de reapertura y que el bloqueo que sufre el transporte ferroviario de mercancías está complicando el envío de suministros a Europa.

Pero, sin duda, lo que más preocupa es la crisis de Rodalies en Cataluña, que, en estos momentos, operan solo al 70% y donde continúa habiendo una situación caótica con incidencias diarias en las líneas. "Por si el ministro Puente tuviera pocos dolores de cabeza, el Senado ha aprobado su reprobación y la petición de dimisión con los votos a favor de PP, Vox, ERC y UPN", explica Sandra Sabatés, que destaca que "se trata de la cuarta reprobación que sufre el ministro de Transportes en el últimos 16 meses".

El Gran Wyoming analiza la situación del ministro en el plató de El Intermedio: "Parece que Óscar Puente tiene mucho trabajo por delante, bueno, o muy poco si la cosa sigue igual". "Se va a tener que cambiar el nombre de Óscar Puente a Óscar Túnel, porque tiene un futuro un poco oscuro", señala El Gran Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.