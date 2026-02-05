Wyoming, a Trump tras su comportamiento machista con una periodista: "¿Cómo quiere que le pregunte por los casos de pederastia, con una sonrisa?"

"Y todavía hay mujeres que se pirran por ir a su encuentro", lamenta El Gran Wyoming tras ver el tono machista y agresivo de Donald Trump con una periodista que le preguntó por el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Donald Trump volvió a protagonizar este martes un bochornoso ataque a los medios de comunicación. En esta ocasión, la diana de sus críticas ha sido la reportera de la 'CNN' Kaitlan Collins, cuya profesionalidad ha sido cuestionada por el presidente estadounidense al preguntarle por el delincuente sexual Jeffrey Epsteindurante una comparecencia pública en la Casa Blanca.

"¿Qué le diría a las supervivientes de Epstein?", preguntó Collins al líder republicano, que, al escuchar el nombre del depredador sexual, interrumpió la preguntar para cargar contra ella: "Eres muy mala. Te conozco desde hace diez años. Creo que nunca te he visto sonreír. ¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad". Además de a la periodista, el presidente de EEUU también atacó a la propia cadena, la 'CNN': "Con razón no tenéis unas audiencias muy buenas, sois una organización muy deshonesta". "Deberían (los responsables de la 'CNN') estar avergonzados de ti", añadió Trump.

Tras ver la reacción de Donald Trump, Sandra Sabatés critica el "tono agresivo, machista e irrespetuoso" del presidente de Estados Unidos. Por su parte, El Gran Wyoming lamenta que "todavía hay mujeres que se pirran por ir a su encuentro".

"Cómo quiere este hombre que le pregunten por las víctimas de la pederastia, ¿con una sonrisa de oreja a oreja?", se pregunta el presentador de El Intermedio, que responde tajante en el vídeo: "Si hiciera eso no sería una buena periodista, sería una psicópata y en ese caso no estaría preguntando al Gobierno de Trump, estaría dentro del Gobierno de Trump".

La 'CNN' defiende a Collins: "Es una periodista excepcional"

Tras los ataques del presidente de EEUU, la 'CNN' ha defendido en público a Kaitlan Collins, a la que definió como "una periodista excepcional" que pregunta "con una gran profundidad y tenacidad". En ese mismo comunicado, la cadena aseguró que, pese a que Collins ha sido atacada "con frecuencia" por Trump, va a defender a la reportera, que seguirá representando a la 'CNN' en la cobertura de los actos públicos del presidente estadounidense.

