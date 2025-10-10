Isabel Rodríguez: "Si pudiera, estaría planteando ya un 155 para intervenir la competencia de vivienda en la Comunidad de Madrid"

"Me cuesta comprender cómo la presidenta de la comunidad autónoma donde más imposible es acceder a una vivienda y más caro es alquilar una casa, se niega a aplicar medidas efectivas que dan ese resultado", afirma Isabel Rodríguez en este vídeo.

En un acto organizado por el fondo de inversión Blackrock, Isabel Díaz Ayuso interviene para enumerar todo lo que su Gobierno está construyendo y a remarcar, sobre todo, que "no vamos a intervenir la vivienda, ni del alquiler ni de la venta".

El PP no quiere declarar zonas tensionadas con el precio limitado por ley en las comunidades autónomas que gobierna. De momento solo se han aprobado topes al alquiler en Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia.

La Xunta, aunque no apoya la Ley de Vivienda, ha autorizado a la alcaldesa socialista de A Coruña declararla zona tensionada. Los alcaldes madrileños del PSOE, sin embargo, no han podido. Getafe, Alcorcón y otros 8 municipios llevaron la petición a la Asamblea, pero Vox y el PP votaron en contra.

"Me cuesta comprender cómo la presidenta de la comunidad autónoma donde más imposible es acceder a una vivienda, donde más caro es alquilar una casa, se niega a aplicar medidas efectivas que dan ese resultado", afirma rotunda la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Rodríguez señala que "la señora Ayuso, en lugar de atajar el problema, se va a Miami y les dice a los extranjeros ricos que vengan aquí y se compren no una, sino dos o tres viviendas de un millón, de dos millones, de cuatro millones de euros en el barrio Salamanca, expulsando también a los vecinos de esta ciudad".

Ante esta situación, asegura que "si yo pudiera, si yo tuviera mayoría en el Senado, estaría planteando ya un 155 para intervenir la competencia en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid".

