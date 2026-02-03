El PNV anuncia un acuerdo con el Gobierno para proteger del impago a los propietarios que solo tengan una vivienda en alquiler

Los detalles La nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno español incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco y exonera de esta obligación a aquellos propietarios que solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler.

El PNV ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que los pequeños propietarios, los que tengan una única una vivienda en alquiler, estén exentos de asumir la carga de una alternativa habitacional para sus inquilinos en caso de impago.

El decreto se llevará este mismo martes para su aprobación en el Consejo de Ministros y contemplará que quienes tengan unos inquilinos que no pagan la renta, puedan recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos para evitar que continúen los meses de impago, según detalla la formación vasca en un comunicado.

Es una medida que el PNV reclamaba para que los pequeños propietarios no estén en el mismo supuesto que los fondos buitre o los grandes tenedores. Para el PNV, estos ciudadanos corrían el riesgo de convertirse en "nuevos ciudadanos vulnerables al tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado", según explican en el comunicado.

La formación jeltzale ha mostrado su satisfacción por que el Gobierno "haya aceptado" este "acuerdo de mínimos" que permitirá "seguir negociando mejoras en materia de vivienda" en este "nuevo año de prórroga del escudo social".

El Gobierno ha optado finalmente por aprobar en dos decretos distintosla revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos, y la prórroga de la suspensión de los desahucios, según fuentes del Gobierno a laSexta.

Todo ello, después de que la pasada semana el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley 'ómnibus' que incluía tanto la subida de las pensiones como el resto de medidas del denominado escudo social, incluida la relativa a los desahucios.

