Sandra Sabatés desmonta los bulos de la regularización de migrantes: "No suponen una carga, ayudan a mantener el Estado de Bienestar"

La regularización de migrantes que plantea el Gobierno está generando un montón de dudas y de bulos en redes sociales. Por eso, Sandra Sabatés desmonta en el plató de El Intermedio los bulos, como la teoría que defienden de PP y Vox de que los migrantes podrán votar en las elecciones.

"Es totalmente falso", destaca la periodista en el vídeo, donde explica que "los migrantes regularizados no podrán votar en las elecciones generales ni autonómicas ya que, para ello, deben de tener la nacionalidad, un proceso que puede durar hasta 10 años". Además, Sandra Sabatés destaca que "los extranjeros solo pueden votar en nuestros comicios municipales, pero no todos, solo los que proceden de países de la Unión Europea o que tengan acuerdos de reciprocidad con España".

"Esta regularización solo da a estas personas permiso de trabajo y residencia", aclara Sandra Sabatés en el plató, donde la periodista desmiente otros bulos, como que esta regularización provocará un efecto llamada. "Esto es mentira", asegura Sabatés, que explica que "un estudio de la Universidad Carlos III apunta a que la última regularización de 2005 no tuvo un efecto llamada ni afectó negativamente al mercado de trabajo".

Por último, Sandra Sabatés desmiente que los migrantes regularizados se aprovechan de los servicios públicos que pagamos todos los españoles: "Afirmar esto no se sostiene, ya que el mismo estudio de la Carlos II y otro de la Pompeu Fabra, apuntan a que el aporte neto por migrante regularizado alcanzaría los 4.000 euros por sus cotizaciones a la Seguridad Social y al IRPF y por el escaso gasto que hacen en servicios públicos".

"Así que lejos de suponer una carga, estos migrantes ayudan al mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar", asegura Sandra Sabatés en el plató, donde El Gran Wyoming se muestra contundente: "Los datos no engañen y los migrantes no restan, suman". "Supongo que a los que calientan estos bulos no les interesan la aritmética sino más bien la geometría porque estarán orgullosos de ser unos catetos", sentencia Wyoming.

