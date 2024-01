Andrea Ropero visita El Intermedio para dar un baño de realidad a Wyoming. "El de hoy es buenísimo", le dice la reportera. "Hace poco hiciste un chiste sobre los días que le quedaban a Pedro Sánchez en el gobierno", explica Ropero. La reportera añade que el presentador se equivocó al calcularlos.

Wyoming afirmaba que tenía por delante unos 17.000 días pero en Twitter no han dudado en corregir su chiste. Como expone un usuario, cuatro años serían 1.440 días y no los más de 17.521 que indicaba el presentador que son, en realidad, 48 años.

Ante su error, el presentador ha afirmado que, con la suerte que tiene Sánchez, todavía no se puede afirmar que no le queden 48 años en el gobierno. El presentador ha explicado que los números no son lo suyo y, irónico, ha afirmado que "con las matemáticas soy muy de Podemos, hace tiempo que me quité de Sumar".