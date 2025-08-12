'José Luis Ábalos' presenta sus memorias en 'Whatsapeame deluxe': "La desgarradora historia de un polluelo socialista"

El 'socialista' acudía al programa para hablar sobre la filtración de sus mensajes privados con Pedro Sánchez. Ahí, se enfrentaba a las preguntas de el Gran Wyoming, Sandra Sabatés y 'Cristina Lozano'.

El Intermedio se convertía en un nuevo programa: 'Whatsapeame deluxe'. Este 'nuevo' espacio recibía a Raúl Pérez, convertido en José Luis Ábalos, y a Cristina Gallego como 'Cristina Lozano', para que el 'político socialista' diera explicaciones sobre la filtración de sus mensajes privados a Pedro Sánchez.

'Ábalos' aclaraba que él tenía guardados esos mensajes en varios pendrives con los que iba a escribir sus memorias. "No los he podido filtrar, estoy solo, no tengo a nadie", se lamentaba. 'Lozano' respondía, muy enfadada, que era "mentira" ya que él no había estado solo en su vida. "Eres el Julio Iglesias de la política, solo que en lugar de las mujeres y el vino, te gustan las mujeres y los centollos de La Chalana".

Sobre quién había filtrado los mensajes, el 'socialista' confesaba que sabía la respuesta, pero que para saberlo debían comprar su libro: 'Memorias de un pájaro'. "Es la desagarradora historia de un polluelo socialista que hizo su nidito en el ministerio de Fomento y que fue expulsado por alimentar a sus polluelas".

"A mí dame diez de esas memorias que hacemos una temporada entera de 'Whatsapeame deluxe'", comentaba 'Cristina Lozano'. Wyoming pedía, entonces, que adelantara si tenía más conversaciones con el presidente del Gobierno cuando ya había estallado el 'caso Koldo'. "A mí que me cuentas", respondía 'Ábalos', "he venido a hablar de mi libro y a que la muchacha me enseñe el baile 'whatsapero'".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.