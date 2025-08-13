Una mujer de barrio rico que gana 8.000 euros al mes: "Si ganara solo 4.000 tendría que irme de vacaciones a Benidorm"

Esta mujer de barrio rico explica a Thais Villas a qué renunciaría si cobrara 4.000 euros en vez de los 8.000 que cobra: "Tendría que dejar de salir a comer, que es muy caro".

¿Cuánto tiene que cobrar una persona para ser feliz? Es decir, para cubrir sus necesidades y, además, poder darse algún capricho. Con esta pregunta Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero hace unos años en El Intermedio.

"No tengo la menor idea de si tienen que ganar 5.000 euros o más al mes", confesó una mujer de barrio rico que ganaba más de 100.000 euros al año. "He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar", explicó la mujer en el vídeo, donde otra mujer del mismo barrio que ganaba unos 8.000 euros mensuales explicó que creía que el sueldo mínimo para ser feliz eran 4.000 euros.

"Qué alegría, señora, de verdad, felicidades", respondió Thais Villas tras saber el sueldo de la mujer, a la que preguntó de qué se tendría que quitar ella si se le rebajara el sueldo hasta los 4.000. "Pues de salir a comer porque es muy costoso", respondió la mujer de barrio rico, que explicó que también "bajaría las vacaciones". "Me voy a los EEUU", explicó la mujer a Thais, que le contestó: "Así que se tendría que quedar por aquí al lado, en Benidorm".

Por su lado, una mujer de barrio obrero aseguró que necesitaría 3.000 euros para ser feliz cubriendo sus necesidades y pudiendo viajar: "Yo no puedo viajar, no me puedo ir de vacaciones, llevo cinco años sin irme". "Me iría a Tenerife, tengo ganas", aseguró la mujer en el vídeo principal de esta noticia, donde otra mujer del mismo barrio explicó que tenía unos 720 euros de pensión sin pagas: "No llego a 10.000 euros al año".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.