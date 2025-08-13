Dolores Ruiz, tras perder a su familia en la DANA: "No han muerto, los han asesinado"

Víctimas de la DANA que devastó Valencia en 2023 viajaron a Bruselas para reunirse con líderes europeos. Acompañadas por Andrea Ropero, comentaron como fue su reunión con Ursula von der Leyen o Roberta Metsola.

En la última temporada de El Intermedio, varias asociaciones de víctimas de la DANA que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre viajaron a Bruselas, al Parlamento Europeo, para reunirse con líderes como Ursula von der Leyen o Roberta Metsola. Y la reportera Andrea Ropero tuvo la oportunidad de acompañarlas.

Entre las asistentes estaba Dolores Ruiz, que perdió a sus dos hijos y a su marido durante la DANA. Como señala Ropero, Dolores llevaba una camiseta con una fotografía de ellos y un mensaje contundente: "No han muerto, los han asesinado". Y añade que si desde la Generalitat hubiesen dado antes la alarma su familia seguiría con ella.

Dolores asegura a la reportera que siente cierto alivio al pensar que, al menos en el Parlamento Europeo, alguien la escuchará y les ayudará. "Me da fuerza y vengo por eso, para tener esperanza de que nos van a escuchar". "La esperanza nunca hay que perderla", añade, visiblemente emocionada.

También asistió Toñi García, que perdió a su marido y a su hija. La mujer afirma que no tiene sentido que les reciban antes en Bruselas que en Valencia. "Es incomprensible", señala. "Y ellos sí que están politizados". "No son ni buenos políticos ni buenas personas", añade Toñi.

