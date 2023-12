Habitualmente es El Gran Wyoming el que se enfrenta al 'Baño de realidad', pero, esta vez, le toca a Sandra Sabatés. Andrea Ropero explica que durante el repaso al nuevo gabinete de Pedro Sánchez, hubo un error en las imágenes que se mostraron.

Un espectador advierte que se puso una foto de Luis Planas para referirse a Jordi Hereu, nuevo ministro de Industria. "¡Me voy a El Hormiguero! Lo digo como es. ¡Qué vergüenza, Sandra Sabatés!", espeta el presentador de El Intermedio.

"¿Y a ti te han dado un Ondas? Un microondas te tenían que haber dado con la cuenta corriente", bromea. La presentadora admite que no es su estilo evadir responsabilidades, pero argumenta que la culpa de que se confundan con los ministros no es suya, "es de Sánchez que no para de cambiarlos".

"¿Estás escurriendo el bulto?", apunta Wyoming, a lo que esta responde afirmativamente y este declara: "Me gusta tu estilo, por fin aprendes algo de un gran maestro".